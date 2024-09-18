Ночью Усика задержали в Польше: в СМИ выяснили причину

Поздно вечером 17 сентября стало известно, что боксера Усика задержали в аэропорту Кракова. Украинцев шокировали кадры, на которых спортсмену надели наручники.

Впоследствии боксера таки отпустили, а сам он назвал ситуацию "недоразумением" и выразил уважение польским правоохранителям.

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Почему боксера задержали

По словам менеджера чемпиона мира Александра Красюка, который передал информацию польскому промоутеру Анджею Василевскому, Усик приехал на автомобиле из Киева в Краков, а оттуда хотел вылететь на тренировочный сбор в Испанию.

Однако службы не хотели пускать товарища Усика на борт по непонятным для его лагеря причинам. Боксер якобы заявил, что сам не полетит, и был против задержания друга. В результате обоих задержали.

Издание ESPN со ссылкой на собственный источник выдало свою версию. Так, оно написало, что, кроме Усика, польские правоохранители задержали также его тренера Сергея Лапина. Служба аэропорта отказывала обоим садиться на самолет, утверждая, что их состояние "непригодно для путешествия по самолету". Несмотря на попытки Усика объяснить, что с ними все в порядке и они устали после 14-часовой поездки из Киева, из-за языкового барьера и категоричной позиции боксера, они были задержаны.

Ранее ситуацию с Усиком прокомментировал президент Владимир Зеленский. Глава государства возмутился отношением полицейских к гражданину Украины и чемпиону. Также глава МИД Андрей Сибига сообщил в соцсети X, что направит официальную ноту польской стороне из-за этого инцидента. Сибига отметил, что Украина считает задержание украинского чемпиона непропорциональным и недопустимым.