Згодом боксера таки відпустили, а сам він назвав ситуацію "непорозумінням" та висловив повагу польським правоохоронцям.

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Чому боксера затримали

За словами менеджера чемпіона світу Олександра Красюка, який передав інформацію польському промоутеру Анджею Василевському, Усик приїхав на автомобілі з Києва до Кракова, а звідти хотів вилетіти на тренувальний збір до Іспанії.

Однак служби не хотіли пускати товариша Усика на борт з незрозумілих для його табору причин. Боксер нібито заявив, що сам не полетить і був проти затримання друга. В результаті обох затримали.

Раніше ситуацію з Усиком прокоментував президент Володимир Зеленський. Глава держави обурився ставленням поліціянтів до громадянина України та чемпіона. Також очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X, що надішле офіційну ноту польській стороні через цей інцидент. Сибіга наголосив, що Україна вважає затримання українського чемпіона непропорційним та неприпустимим.