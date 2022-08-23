20 августа Александр Усик одержал громкую победу в титульном бою . Украинец второй раз выиграл у Энтони Джошуа и защитил пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

Как это было Усик – Джошуа: видео лучших моментов боя-реванша

Боксерский мир обсуждает победу Александра, а также размышляет над его следующим соперником. Свое желание сойтись в ринге с Усиком выразил известный финский боксер Роберт Хелениус.

Это было хорошее сражение. Джошуа выступил гораздо лучше, чем я ожидал. Он становится лучшим из года в год. Я считаю, что это был лучший его бой, но Усик хорошо двигался и нанес больше ударов. Я хотел бы подраться с Усиком. Он чемпион мира и очень хороший боксер. Он дважды избил Джошуа, я могу увидеть, как бью его,

– высказался Хелениус.

Кто такой Роберт Хелениус

38-летний боксер провел уже 34 поединка за свою карьеру, в которых одержал 31 победу и три поражения. Ближайший бой Роберт проведет 15 октября против Деонтея Уайлдера.

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Кстати, Роберт Хелениус уже сражался однажды против украинца. В 2009 году финн победил Тараса Биденко, отказавшегося от продолжения боя уже в 3 раунде

Дальнейшие планы Усика

Правда, у Усика несколько иные планы. После победы над AJ Александр заявил о желании сразиться за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Для этого ему не хватает пояса WBC.

Он принадлежит Тайсону Фьюри, который объявил о планах завершить карьеру. Однако позже "Цыганский король" включился в словесную перепалку и назвал свои условия для выхода на ринг.