"Историческая победа для украинцев": Кличко трогательно поздравил Усика после боя с Фьюри

Александр Усик в невероятном поединке победил великана Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира. Поединок посетило множество звезд первой величины.

Бывший чемпион мира Владимир Кличко приехал в Эр-Рияд, чтобы поддержать Александра Усика в историческом поединке. Легендарный боксер одним из первых поднялся на ринг и поздравил нового абсолютного чемпиона хевивейта.

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Что сказал Кличко Усику

Легендарный боксер обнял Усика и трогательно пообщался с ним.

Я горжусь тобой. Спасибо тебе за эту победу. Это важная, историческая победа для тебя, а еще важнее для нас, украинцев,

– сказал Владимир Кличко.

Новоиспеченный абсолют поблагодарил своего кумира, которым восхищался с детства.

"Спасибо, ты меня вдохновляешь, ты меня всегда вдохновлял", – ответил Усик.

Кличко поздравил Усика с победой: смотрите видео

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