Невероятная форма: Усик закончил тренировочный лагерь перед реваншем из Джошуа – мощное фото

13 августа 2022 , 16:50
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Источник:

инстаграмм Александра Усика

Уже 20 августа Александр Усик проведет реванш против Энтони Джошуа. Украинский чемпион мира окончил тренировочный лагерь перед боем.

Усик: До встречи в Джидде

Основной этап подготовки Александра Усика к реваншу подошел к своему логическому окончанию. Украинский боксер выложил несколько фотографий со спарринг-партнерами и командой, которая помогает ему готовиться ко второй встрече с Энтони Джошуа.

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На фотографиях видно, что Усик боксировал в тренировочном лагере с коренастыми соперниками, которые по параметрам похожи на будущего оппонента украинца.

Основной этап подготовки завершен. До встречи в Джидде 20 августа!,
– написал чемпион мира.


Тренировочный лагерь Усика закончен / Фото с инстаграмма украинского боксера

Обратите внимание! Перед реваншем сайт 24 канала взял эксклюзивное интервью у Александра Красюка, являющегося промоутером Усика.

 

Автор: Софія Кулай