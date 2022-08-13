Невероятная форма: Усик закончил тренировочный лагерь перед реваншем из Джошуа – мощное фото
Источник:инстаграмм Александра Усика
Уже 20 августа Александр Усик проведет реванш против Энтони Джошуа. Украинский чемпион мира окончил тренировочный лагерь перед боем.
Усик: До встречи в Джидде
Основной этап подготовки Александра Усика к реваншу подошел к своему логическому окончанию. Украинский боксер выложил несколько фотографий со спарринг-партнерами и командой, которая помогает ему готовиться ко второй встрече с Энтони Джошуа.
К теме Реванш Усик – Джошуа: кто покажет бой по телевидению в Украине
На фотографиях видно, что Усик боксировал в тренировочном лагере с коренастыми соперниками, которые по параметрам похожи на будущего оппонента украинца.
Основной этап подготовки завершен. До встречи в Джидде 20 августа!,
– написал чемпион мира.
Тренировочный лагерь Усика закончен / Фото с инстаграмма украинского боксера
- Напомним, что Усик сделал подарок всем землякам. Украинский боксер приобрел право на трансляцию своего боя, чтобы каждый украинец мог просмотреть поединок абсолютно бесплатно.
- Реванш состоится в Саудовской Аравии на 40-тысячном стадионе, а поработать на этом бою может украинский судья Виктор Фесечко.
- Свою подготовку Александр проводил под неизменным руководством Анатолия Ломаченко – отца титулованного украинского боксера Василия Ломаченко.
- После поединка Усик вернется в Украину.