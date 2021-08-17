Усик замкнул топ-10 рейтинга супертяжеловесов по версии The Ring

Известное издание The Ring обновило рейтинг боксеров, выступающих в супертяжелом весе. Десятку лучших замыкает украинец Александр Усик.

Усик может улучшить позиции

Первое место занял британец Тайсон Фьюри. Именно его признали лучшим боксером в хэвивейте. Сразу за спиной расположился его земляк Энтони Джошуа. Не обошлось в первой десятке и без украинских боксеров.

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Александр Усик замкнул топ-10 лучших. Украинец имеет хороший шанс улучшить позиции, если в следующем бою победит Джошуа. Поединок состоится уже 25 сентября 2021 года в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

Топ-10 лучших боксеров в хэвивейте по версии The Ring

Лидер – Тайсон Фьюри

Энтони Джошуа

Деонтей Уайлдер

Диллиан Уайт

Джозеф Паркер

Энди Руис

Луис Ортис

Майкл Хантер

Оскар Ривас

Джо Джойс

Александр Усик​

Усик – Джошуа: главное о бое