Усик замкнул топ-10 рейтинга супертяжеловесов по версии The Ring

17 августа 2021 , 12:40
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Источник:

Boxingnews 24

Известное издание The Ring обновило рейтинг боксеров, выступающих в супертяжелом весе. Десятку лучших замыкает украинец Александр Усик.

Усик может улучшить позиции

Первое место занял британец Тайсон Фьюри. Именно его признали лучшим боксером в хэвивейте. Сразу за спиной расположился его земляк Энтони Джошуа. Не обошлось в первой десятке и без украинских боксеров.

Интересно Промоутер Красюк рассказал о преимуществах Усика над Джошуа

Александр Усик замкнул топ-10 лучших. Украинец имеет хороший шанс улучшить позиции, если в следующем бою победит Джошуа. Поединок состоится уже 25 сентября 2021 года в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

Топ-10 лучших боксеров в хэвивейте по версии The Ring

Лидер – Тайсон Фьюри

  • Энтони Джошуа
  • Деонтей Уайлдер
  • Диллиан Уайт
  • Джозеф Паркер
  • Энди Руис
  • Луис Ортис
  • Майкл Хантер
  • Оскар Ривас
  • Джо Джойс
  • Александр Усик​

Усик – Джошуа: главное о бое

  • 20 июля стороны официально ударили по рукам. Встречу примет Великобритания. Поэтому преимущество будет на стороне Джошуа, который проведет бой при поддержке родных болельщиков.
  • Энтони попытается защитить титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF.
  • Для Усика это первый титульный бой в тяжелом весе. В случае поражения украинец не сможет рассчитывать на реванш. Чего не скажешь о британце. В соглашении поединка предусмотрен второй бой для Джошуа в случае его поражения.
  • Александр Красюк, промоутер украинца, отметил, что это будет бой двух разных стилей.
Автор: Софія Кулай