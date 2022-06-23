Усик вышел в ринг против Джошуа: эффектный промо реванш в уличном стиле

Александр Усик и Энтони Джошуа впервые официально встретились с сентября 2021 года. Боксеры провели еще одну дуэль перед реваншем.

Усик и Джошуа снова на ринге

Реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится 20 августа, а боксеры уже вышли на ринг в Джидде в Саудовской Аварии. Бойцы приняли участие в съемках промо поединка.

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Боксеры вышли на ринг в перчатках, но боксировать не стали. Ринг был построен на улице, потому видеоролик вышел в уличном стиле. Усик и Джошуа только посмотрели друг другу в глаза и разошлись по своим углам.

Первым отошел из такой дуэли взглядов украинец, который стал активно двигаться вокруг соперника из Великобритании. Движения Усика походили на какой-то танец.

Видео дуэли Усик – Джошуа

Это уже не первое сражение между боксерами. 21 июня Усик и Джошуа дали пресс-конференцию и провели дебютную дуэль взглядов. Боксеры не могли оторвать взгляд друг от друга.

Отметим, что Усик пришел на официальное событие в цветовой одежде украинского флага.

Боксер из Украины хочет собрать как можно больше денег для нашей страны, которые помогут в войне против России.

Перед реваншом Джошуа поддержал украинский народ.

Усик снова "втолкнет" Джошуа

Букмекеры Favbet отдают победу Александру – 1,50. Несколько хуже верят в победу Джошуа. Энтони не удастся взять реванш у украинца – 2,80.

Усик во второй раз победит боксера из Великобритании по решению судейских записок – 2,30. Такая же победа, но уже от Энтони – 7,50.

На досрочную победу украинского боксера можно сделать ставку с коэффициентом 3,50. Если так и произойдет, Александр может закончить поединок с 7 по 12 раунда – 5,50.