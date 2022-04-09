Усик выехал из Украины ради реванша: его решение поддержали братья Кличко и Зеленский

Александр Усик ждет официального подтверждения реванша против Энтони Джошуа. Жена украинского боксера рассказала о том, как решение Усика вернуться на ринг поддержали братья Кличко и Владимир Зеленский.

Екатерина Усик: Это не просто бой, а поединок за мировое господство в боксе

Жена чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO рассказала, как отреагировала на решение мужа покинуть Украину ради возвращения на ринг. Екатерина Усик полностью поддерживает подобный поступок любимого.

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Она разделяет его мнение о том, что он принесет Украине больше пользы на ринге, чем вне его.

"Конечно, я поддерживаю решение Александра. Это его поле боя. Украине нужны победы в любом пути – в спорте, вообще во всем. Это важно. То есть мало что он может сделать в стране. Уйти воевать – окей, но честно: в нас на одно место по пять человек. То есть мужчин столько вернулось, что не всех берут, потому что просто так человеку не дадут ружье. Он должен быть максимально готов к этому", – сказала жена боксера.

Екатерина добавила, что такое решение мужчины поддержала не только она, но и братья Кличко и президент Украины.

Думаю, все ребята – Вова Кличко, Виталий Кличко и наш президент – поддержали его в том, что Саша, давай, ты нужен там. Тем более что это не просто бой, а поединок за мировое господство в плане бокса,

– ответила Екатерина.

Жена боксера рассказала, что решение Александра пойти в территориальную оборону столицы Украины шокировало боксерское сообщество и поставило на паузу тяжелый вес.

Ранее Владимир Кличко публично заявил, что в таком поступке Усика есть свои плюсы и минусы. Однако положительная сторона здесь превалирует.

Усик будет воевать за Украину на боксерском ринге