Усик впервые оценил бой с Фьюри и предсказывает победу в грандиозном поединке
Источник:The Sun
Александр Усик после того, как стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF, стремится собрать все титулы. Для этого украинцу нужно побить чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.
Усик: Я способен одолеть Фьюри
Сейчас 34-летний Усик сосредоточен на реванше с Энтони Джошуа, который должен состояться в начале 2022 года. Но уже сейчас Александр заявляет, что встреча с Тайсоном Фьюри будет грандиозной.
Кстати Усик может стать последним соперником в карьере Фьюри
Украинец пошутил над Тайсоном. В частности, Усик поставил под сомнение, что Фьюри "король".
Да, конечно же, я считаю этот поединок грандиозным. Я вижу во Фьюри очень хорошего бойца, отличного спортсмена, у которого здорово подвешен язык. Фьюри утверждает, что он король королей, но так думает только он один. Вот что я могу о нем сказать,
– заявил украинец.
Некоторые эксперты скептически относятся к шансам Усика против Фьюри. И украинец заявил, что ему не привыкать к тому, что его недооценивают. Александр убежден, что может одолеть Тайсона.
"Но я способен одолеть Фьюри, и это не из-за того, что я сейчас хвастаюсь, якобы могу разобраться с любым боксером мира, – это потому, что я просто хожу в зал и делаю свою работу.
Я тяжело тренируюсь, прилагая все усилия. И я не пытаюсь выставлять себя королем вселенной. Я делаю то, что должен. Концентрируюсь, настраиваю фокус и получаю результат, равный вложенным усилиям", – отметил Усик.
Украинский боксер отказался комментировать стиль Фьюри. Самое важное, по словам Усика, что стиль помогает одерживать победы.
Я не могу много комментировать его стиль, ведь у каждого бойца он свой собственный, в зависимости от его способностей и наклонностей. Думаю, главное, что его стиль приносит ему победы. Это главное. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но он успешен,
– резюмировал Александр.
Усик – Фьюри: главное
- Осенью 2021 года оба боксера провели бои впервые с 2020-го. Усик в Лондоне неожиданно победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира.
- Зато Фьюри в Лас-Вегасе в третий раз встретился с Деонтеем Уайлдером и нокаутировал американца.
- После побед обоих боксеров промоутеры и эксперты начали говорить о бое Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
- Однако Усику нужно дать реванш Джошуа. Вместо этого Тайсон, вероятно, проведет защиту титула WBC против Диллиана Уайта.