Усик: Я способен одолеть Фьюри

Сейчас 34-летний Усик сосредоточен на реванше с Энтони Джошуа, который должен состояться в начале 2022 года. Но уже сейчас Александр заявляет, что встреча с Тайсоном Фьюри будет грандиозной.

Кстати Усик может стать последним соперником в карьере Фьюри

Украинец пошутил над Тайсоном. В частности, Усик поставил под сомнение, что Фьюри "король".

Да, конечно же, я считаю этот поединок грандиозным. Я вижу во Фьюри очень хорошего бойца, отличного спортсмена, у которого здорово подвешен язык. Фьюри утверждает, что он король королей, но так думает только он один. Вот что я могу о нем сказать,

– заявил украинец.

Некоторые эксперты скептически относятся к шансам Усика против Фьюри. И украинец заявил, что ему не привыкать к тому, что его недооценивают. Александр убежден, что может одолеть Тайсона.

"Но я способен одолеть Фьюри, и это не из-за того, что я сейчас хвастаюсь, якобы могу разобраться с любым боксером мира, – это потому, что я просто хожу в зал и делаю свою работу.

Я тяжело тренируюсь, прилагая все усилия. И я не пытаюсь выставлять себя королем вселенной. Я делаю то, что должен. Концентрируюсь, настраиваю фокус и получаю результат, равный вложенным усилиям", – отметил Усик.

Украинский боксер отказался комментировать стиль Фьюри. Самое важное, по словам Усика, что стиль помогает одерживать победы.

Я не могу много комментировать его стиль, ведь у каждого бойца он свой собственный, в зависимости от его способностей и наклонностей. Думаю, главное, что его стиль приносит ему победы. Это главное. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но он успешен,

– резюмировал Александр.

Усик – Фьюри: главное