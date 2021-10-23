Усик: Я здатний здолати Ф'юрі
Наразі 34-річний Усик зосереджений на реванші з Ентоні Джошуа, який має відбутися на початку 2022 року. Та вже зараз Олександр заявляє, що зустріч з Тайсоном Ф'юрі буде грандіозною.
До речі Усик може стати останнім суперником у кар'єрі Ф'юрі
Українець покепкував з Тайсона. Зокрема, Усик поставив під сумнів, що Ф'юрі "король".
Так, звичайно ж, я вважаю цей поєдинок грандіозним. Я бачу у Ф'юрі дуже хорошого бійця, відмінного спортсмена, у якого здорово підвішений язик. Ф'юрі стверджує, що він король королів, але так думає тільки він один. Ось що я можу про нього сказати,
– заявив українець.
Деякі експерти скептично ставляться до шансів Усика проти Ф'юрі. Та українець заявив, що йому не звикати до того, що його недооцінюють. Олександр переконаний, що може здолати Тайсона.
"Але я здатний здолати Ф'юрі, і це не через те, що я зараз хвалюся, мовляв, можу розібратися з будь-яким боксером світу, – це тому, що я просто ходжу в зал і роблю свою роботу.
Я важко тренуюся, докладаючи всіх зусиль. І я не намагаюся виставляти себе королем всесвіту. Я роблю те, що повинен. Концентруюся, налаштовую фокус і отримую результат, рівний вкладеним зусиллям", – зазначив Усик.
Український боксер відмовився коментувати стиль Ф'юрі. Найважливіше, за словами Усика, що стиль допомагає здобувати перемоги.
Я не можу багато коментувати його стиль, адже у кожного бійця він свій власний, в залежності від його здібностей і нахилів. Думаю, головне, що його стиль приносить йому перемоги. Це головне. Комусь це подобається, комусь ні. Але він успішний,
– резюмував Олександр.
Усик – Ф'юрі: головне
- Восени 2021 року обидва боксери провели бої вперше з 2020-го. Усик у Лондоні несподівано переміг Ентоні Джошуа й став чемпіоном світу.
- Натомість Ф'юрі у Лас-Вегасі втретє зустрівся з Деонтеєм Уайлдером і нокаутував американця.
- Після перемог обох боксерів промоутери та експерти почали говорити про бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.
- Однак Усику потрібно дати реванш Джошуа. Натомість Тайсон, ймовірно, проведе захист титулу WBC проти Ділліана Уайта.