В Испании Александр Усик встретился с украинским певцом этностиля Казаком Сиромахой. Он опубликовал совместное фото.
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Усик поделился колоритным фото из Испании
"Казаки в Испании", – подписал фото Усик, надев казацкую шапку и спортивный костюм.
Александр Усик вместе с Казаком Сиромахой / Фото из инстаграммы боксера
Долгожданный бой
- Напомним, что 17 февраля Александр Усик выйдет на ринг против Тайсона Фьюри. Бой состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
- Бой должен был состояться 23 декабря 2023, однако он был перенесен, поскольку Тайсону нужно больше времени для подготовки после боя с Фрэнсисом Нганну, который состоялся в конце октября.
- Во время андеркарта поединка Усик против Фьюри состоятся два боя. Первый – между чемпионом мира IBF во втором полулегком весе, Джо Кординой из Уэльса, и чемпионом по версии IBO, Энтони Какаче из Северной Ирландии. Второй поединок – между российским боксером Сергеем Ковалевым и непобедимым шведом Робином Сафаром.