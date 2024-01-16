В Іспанії Олександр Усик зустрівся з українським співаком етностилю Козаком Сіромахою. Він опублікував спільне фото.
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Усик поділився колоритним фото з Іспанії
"Козаки в Іспанії", – підписав фото Усик, одягнувши козацьку шапку та спортивний костюм.
Олександр Усик разом з Козаком Сіромахою / Фото з інстаграму боксера
Довгоочікуваний бій
- Нагадаємо, що 17 лютого Олександр Усик вийде на ринг проти Тайсона Ф'юрі. Бій відбудеться в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
- Бій мав відбутися 23 грудня 2023 року, однак він був перенесений, оскільки Тайсону потрібно більше часу для підготовки після бою з Френсісом Нганну, що відбувся в кінці жовтня.
- Під час андеркарту поєдинку Усик проти Ф'юрі відбудуться два бої. Перший - між чемпіоном світу IBF у другій напівлегкій вазі, Джо Кордіною з Уельсу, і чемпіоном за версією IBO, Ентоні Какаче з Північної Ірландії. Другий поєдинок – між російським боксером Сергієм Ковальовим і непереможним шведом Робіном Сафаром.