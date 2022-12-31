"Хочу привітати усіх з новим роком. І побажати всім єдиного. Те, чого хочу я і всі ми, всі українці. Ми хочемо перемоги, ми хочемо миру. Ми хочемо тиші в наших домівках. Ми хочемо, щоб кожен українець, який виїхав через війну, повернувся", – звернувся Усик до всіх у новорічному привітанні.

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Сам боксер це привітання записав футболці, на який спереду були великі буки ЗСУ. Він це зробив на узбережжі.

"Я знову на морі. На березі Чорного моря в Євпаторії. І ми чекаємо Збройні Сили України", – заявив Усик.

Важливо! Євпаторія – портове і курортне місто на західному узбережжі Кримського півострова, яке тимчасово перебуває під російською окупацією.

Він також додав, що "сила – вона має колір, і це жовто-блакитний колір".