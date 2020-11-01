Джошуа 100% подерется с Усиком
Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF Энтони Джошуа даст бой украинскому боксеру Александру Усику. В команде британца Джошуа дали понять, что Усик получит свой шанс выиграть титул.
Эдди Хирн, промоутер Джошуа, рассказал, что его клиент встретится с 33-летним Усиком. Об этом сообщает 24 канал.
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Джошуа 100% подерется с Усиком
Хирн убежден, что Джошуа даст бой Усику. Впрочем, пока в планах Энтони бой против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.
Джошуа хочет драться с Усиком, но его главный фокус сейчас на Тайсона Фьюри. Но он 100% подерется с Усиком. Даже если Усик захочет провести еще один бой в этом дивизионе. Джошуа хочет испытаний против этих супертяжей и Усик это очень хороший супертяж,
– заявил Хирн.
Усик – официальный претендент на титул WBO, которым владеет Джошуа. После победы над Дереком Чисорой украинец должен встретиться именно с Джошуа.
Промоутер Джошуа обратил внимание на сильные и слабые стороны Усика, которые он увидел в поединке с Чисорой.
"Недостаток Усика – его размеры, его физический недостаток. Он непобедим в крузервейте и единственная возможность его поражения – это бои с ребятами, которые слишком велики для него.
Иногда мы это видели в поединке с Чисорой. Но также мы видели, то, что он приспособился и придерживался плана, чтобы справится с прессингом и стилем Чисоры, я думаю это тоже было прекрасно", – сказал Хирный.
Видео интервью Хирна
Что известно о Джошуа?Олимпийский чемпион 2012 года. На профессиональном ринге провел 24 боя и одержал 23 победы. В активе Джошуа победа над Владимиром Кличко. В 2019 году Энтони сенсационно проиграл Энди Руису. В конце того же года британец отомстил Руису в реванше.
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