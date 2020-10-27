Олександр Красюк, менеджер Олександра Усика, розповів, що українського боксера чекає бій з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF Ентоні Джошуа. Хоча Джошуа уникає бій з Усиком, на думку, Красюка, їх зустріч – питання часу.

Керівник промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк прокоментував можливий поєдинок між Усиком і Джошуа для Sky Sports.

Дивіться також: Ентоні Джошуа святкує день народження: найкращі нокаути кремезного чемпіона світу – відео

Усик вже в голові у Джошуа

Красюк висловив переконання, що Усик несе серйозну загрозу для Джошуа.

Усик вже в голові у Джошуа. Їх поєдинок все одно відбудеться, це лише питання часу. Немає ніякої різниці, наскільки велика перемога Усика – Ентоні знає, що цей хлопець представляє для нього реальну загрозу,

– сказав Красюк.

Важливо. Усик у 2019 році став обов'язковим претендентом на титул WBO в суперважкій вазі, яким володіє Джошуа. Якщо Ентоні та Олександр виграють свої поєдинки, то їх зустріч повинна відбутися вже у 2021 році.

31-річний Джошуа свій наступний поєдинок проведе вже 12 грудня. Ентоні зустрінеться з Кубратом Пулєвим. Усик проведе бій проти Дерека Чісори 31 жовтня.