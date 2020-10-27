Усик вже в голові у Джошуа, їх бій – питання часу: менеджер українця
Олександр Красюк, менеджер Олександра Усика, розповів, що українського боксера чекає бій з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF Ентоні Джошуа. Хоча Джошуа уникає бій з Усиком, на думку, Красюка, їх зустріч – питання часу.
Керівник промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк прокоментував можливий поєдинок між Усиком і Джошуа для Sky Sports.
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Усик вже в голові у Джошуа
Красюк висловив переконання, що Усик несе серйозну загрозу для Джошуа.
Усик вже в голові у Джошуа. Їх поєдинок все одно відбудеться, це лише питання часу. Немає ніякої різниці, наскільки велика перемога Усика – Ентоні знає, що цей хлопець представляє для нього реальну загрозу,
– сказав Красюк.
31-річний Джошуа свій наступний поєдинок проведе вже 12 грудня. Ентоні зустрінеться з Кубратом Пулєвим. Усик проведе бій проти Дерека Чісори 31 жовтня.