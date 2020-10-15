Энтони Джошуа празднует день рождения: лучшие нокауты крепкого чемпиона мира – видео
Один из лучших боксеров современности британец Энтони Джошуа 15 октября празднует 31-й день рождения. Спорт 24 вспоминает лучшие нокауты Олимпийского чемпиона 2012 года и обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе.
На профессиональном ринге Энтони Джошуа провел 24 поединка. В активе британца 23 победы, 21 из которых – нокаутом. Об этом сообщает 24 канал.
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Только однажды Энтони проиграл. Обидчиком Джошуа в 2019 году стал мексиканец Энди Руис. Впоследствии Джошуа отомстил Руису, выиграв реванш.
На своем пути к признанию Джошуа прошел немало известных боксеров. В частности, Энтони нокаутировал земляка Диллиана Уайта, россиянина Александра Поветкина и новозеландца Джозефа Паркера.
Главной победой в послужном списке Джошуа является украинец Владимир Кличко. В 2017 году Джошуа техническим нокаутом победил легендарного украинца.
Платформа DAZN USA предложила свой список лучших нокаутов в исполнении Джошуа. На первом месте нокаут Кличко.
Видео лучших нокаутов Джошуа
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