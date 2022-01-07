Зимний отпуск наш знаменитый спортсмен вместе с родными проводит в Буковеле. В одном из кафе Усик в Сочельник попробовал кутью и поздравил украинцев с Рождеством.

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Также у себя в официальном телеграм-канале 34-летний боксер выложил на украинском языке обращение.

"Вітаємо з Різдвом Христовим. Нехай путівна зірка допоможе знайти вірну дорогу в будь-якій ситуації, а в житті завжди буде місце диву. Бажаємо, щоб різдвяна казка принесла кожному дому любов, тепло і щастя" (Поздравляем с Рождеством Христовым. Пусть путеводная звезда поможет найти верную дорогу в любой ситуации, а в жизни всегда будет место чуду. Желаем, чтобы Рождественская сказка принесла каждому дому любовь, тепло и счастье), – написал крымчанин.

Видео поздравления от Усика