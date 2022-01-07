Зимову відпустку наш знаменитий спортсмен разом із рідними проводить у Буковелі. В одному з кафе Усик у Святий Вечір скуштував кутю та привітав українців з Різдвом.

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Також у себе в офіційному телеграм-каналі 34-річний боксер виклав українською мовою звернення.

"Вітаємо з Різдвом Христовим. Нехай путівна зірка допоможе знайти вірну дорогу в будь-якій ситуації, а в житті завжди буде місце диву. Бажаємо, щоб різдвяна казка принесла кожному дому любов, тепло і щастя", – написав кримчанин.

Відео привітання від Усика