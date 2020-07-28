Непобедимый украинский боксер Александр Усик травмировался во время подготовки к поединку с Дереком Чисорой. 33-летний Усик перенес хирургическое вмешательство.

Усик рассказал об операции в интервью Владимиру Кобелькову, которое было опубликовано на ютуб-канале USYK17.

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Усик заявил, что получил травму локтя во время подготовки, вследствие чего вынужден был перенести операцию.

Мы сделали небольшое вмешательство в руку. Я буквально на третий или четвертый день был в зале. Это локоть,

– сказал Александр.

Смотрите видео интервью Усика

Когда состоится бой Усик – Чисора

По словам самого Усика, боксеры должны встретиться в Лондоне. Обе стороны хотят, чтобы бой прошел со зрителями.

Сейчас в Британии запрещено проводить спортивные события с болельщиками из-за карантина. Поэтому точной даты поединка нет.

По предварительной информации, Усик и Чисора подерутся в октябре 2020 года.

Усик снова травмировался

Для Усика это уже вторая травма в ходе подготовки к поединку. В прошлом году Александр в мае должен был драться с Карлосом Такамом.

Украинец получил травму бицепса и вернулся на ринг аж в октябре. Тогда Александр уверенно одолел Чазза Уизерспуна.