Усик травмувався під час підготовки до Чісори: боксеру зробили операцію
Непереможний український боксер Олександр Усик травмувався під час підготовки до поєдинку з Дереком Чісорою. 33-річний Усик переніс хірургічне втручання.
Усик розповів про операцію в інтерв'ю Володимиру Кобелькову, яке було опубліковано на ютуб-каналі USYK17.
До речі: Усик розповів, чи погодиться на бій з Чісорою без глядачів
Усик заявив, що зазнав травми ліктя під час підготовки, внаслідок чого вимушений був перенести операцію.
Ми зробили невелике втручання у руку. Я буквально на третій чи четвертий день був у залі. Це лікоть,
– сказав Олександр.
Дивіться відео інтерв'ю Усика
Коли відбудеться бій Усик – Чісора
- За словами самого ж Усика, боксери повинні зустрітися у Лондоні. Обидві сторони хочуть, щоб бій пройшов з глядачами.
- Наразі у Британії заборонено проводити спортивні події з вболівальниками через карантин. Тому точної дати поєдинку нема.
- За попередньою інформацією, Усик та Чісора поб'ються у жовтні 2020 року.
Усик знову травмувався
Для Усика це вже друга травма у ході підготовки до поєдинку. Торік Олександр у травні мав битися з Карлосом Такамом.
Українець зазнав травми біцепса і повернувся на ринг аж у жовтні. Тоді Олександр впевнено здолав Чазза Візерспуна.