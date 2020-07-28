Непереможний український боксер Олександр Усик травмувався під час підготовки до поєдинку з Дереком Чісорою. 33-річний Усик переніс хірургічне втручання.

Усик розповів про операцію в інтерв'ю Володимиру Кобелькову, яке було опубліковано на ютуб-каналі USYK17.

До речі: Усик розповів, чи погодиться на бій з Чісорою без глядачів

Усик заявив, що зазнав травми ліктя під час підготовки, внаслідок чого вимушений був перенести операцію.

Ми зробили невелике втручання у руку. Я буквально на третій чи четвертий день був у залі. Це лікоть,

– сказав Олександр.

Дивіться відео інтерв'ю Усика

Коли відбудеться бій Усик – Чісора

За словами самого ж Усика, боксери повинні зустрітися у Лондоні. Обидві сторони хочуть, щоб бій пройшов з глядачами.

Наразі у Британії заборонено проводити спортивні події з вболівальниками через карантин. Тому точної дати поєдинку нема.

За попередньою інформацією, Усик та Чісора поб'ються у жовтні 2020 року.

Усик знову травмувався

Для Усика це вже друга травма у ході підготовки до поєдинку. Торік Олександр у травні мав битися з Карлосом Такамом.

Українець зазнав травми біцепса і повернувся на ринг аж у жовтні. Тоді Олександр впевнено здолав Чазза Візерспуна.