Украинский боксер Александр Усик прокомментировал бой против британца Дерека Чисора. Украинец заявил, что готов провести поединок без зрителей, если болельщикам запретят посетить бой.

Об этом Усик рассказал в интервью на своем YouTube-канале.

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Бой без фанатов

По его словам, он понятия не имеет, будут ли присутствовать зрители на трибунах. Поединок хотят провести со зрителями, потому что это будет интересный бой.

Усик отметил, что Дерек говорит, что хочет, чтобы люди увидели, что будет происходить на ринге. У украинца такое же желание.

Сейчас в США и других странах проводят поединки без зрителей. Александр же сказал, что уже очень соскучился и хочет боксировать.

Мне без разницы, со зрителями будет бой или без них, но, конечно, с болельщиками будет гораздо круче, потому что это атмосфера, драйв,

– сказал Усик.

Усик – Чисора: главное