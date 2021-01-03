Усик – в топ-15 лучших боксеров 2020 года, обидчик Ломаченко – второй
Украинский боксер Александр Усик вошел в топ-15 лучших боксеров 2020-го года. Украинец попал в тройку лидеров во всех ведущих рейтингах супертяжелого веса.
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Вторую строчку занял абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес, который осенью 2020-го года нанес поражение Василию Ломаченко. Тройку лидеров замкнул обладатель поясов WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс
Если брать супертяжей, то Усика опередил не только Фьюри. Выше украинца расположились Энтони Джошуа, с которым боксер из Украины хочет провести бой, а также Александр Поветкин и Джо Джойс.
Топ-12 сильнейших боксеров 2020-го года
- Тайсон Фьюри
- Теофімо Лопес
- Эррол Спенс
- Джервонта Дэвис
- Энтони Джошуа
- Сауль Альварес
- Наоя Иноуэ
- Александр Поветкин
- Роман Гонсалес
- Теренс Кроуфорд
- Джо Джойс
- Александр Усик
В рейтинге WBA Усик взобрался на вторую строчку. Первое место продолжает удерживать Тревор Брайан. Третью позицию занял Деонтей Уайлдер.
В других рейтингах Александр продолжает занимать место в топ-3 (WBC – 2-е место, IBF – 3-е место, WBO – 1-е место).
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