Александр Усик занял 12 место в списке лучших боксеров 2020-го года по версии Givemesport . Рейтинг возглавил чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри.

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Вторую строчку занял абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес, который осенью 2020-го года нанес поражение Василию Ломаченко. Тройку лидеров замкнул обладатель поясов WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс

Если брать супертяжей, то Усика опередил не только Фьюри. Выше украинца расположились Энтони Джошуа, с которым боксер из Украины хочет провести бой, а также Александр Поветкин и Джо Джойс.

Топ-12 сильнейших боксеров 2020-го года

Тайсон Фьюри Теофімо Лопес Эррол Спенс Джервонта Дэвис Энтони Джошуа Сауль Альварес Наоя Иноуэ Александр Поветкин Роман Гонсалес Теренс Кроуфорд Джо Джойс Александр Усик

​В рейтинге WBA Усик взобрался на вторую строчку. Первое место продолжает удерживать Тревор Брайан. Третью позицию занял Деонтей Уайлдер.

В других рейтингах Александр продолжает занимать место в топ-3 (WBC – 2-е место, IBF – 3-е место, WBO – 1-е место).

К слову. Ознакомиться со всеми местами боксеров в рейтингах можно по ссылке.