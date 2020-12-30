Британский боксер Дерек Чисора продолжает заявлять, что решение отдать победу Александру Усику было несправедливым. Он раскритиковал работу украинца на ринге и назвал его "любителем".

Дерек Чисора все никак не может смириться с мыслью о победе Александра Усика в поединке, который состоялся еще 31 октября. Британец недоволен действиями своего соперника на ринге и вообще не понимает, почему судьи отдали победу украинскому боксеру. Об этом сообщает ютуб-канал "iFL TV".

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Критика от Чисоры

Я считаю, что этот парень не умеет бить. У него просто нет удара. Усик только и делал, что избегал нашего боя. Я был очень разочарован. Это же профи-ринг, а не "любители"! Я навязывал бой, а он только убегал,

– заявил боксер из Великобритании.

Дерек откровенно признался, что Усик не может спугнуть соперников в хэвивейте. Чисора отметил сильную и слабую стороны украинца. По его мнению, Александру совсем не хватает мощности удара, они не поразили британца во время совместного поединка. Но в Усик хорошо двигается на ринге. Если соперники не будут готовы к скорости украинца, то их ждет жаркий вечер бокса.

Не мог британец спокойно завершить свое интервью и бросил в сторону украинца громкое заявление: "Усик – нытик, он слишком много жалуется. Александр жаловался на меня на украинском телевидении. Это же глупо".

Усик – Чисора: коротко о бое