Усик – нытик, он слишком много жалуется: Чисора полностью раскритиковал бой с украинцем
Британский боксер Дерек Чисора продолжает заявлять, что решение отдать победу Александру Усику было несправедливым. Он раскритиковал работу украинца на ринге и назвал его "любителем".
Дерек Чисора все никак не может смириться с мыслью о победе Александра Усика в поединке, который состоялся еще 31 октября. Британец недоволен действиями своего соперника на ринге и вообще не понимает, почему судьи отдали победу украинскому боксеру. Об этом сообщает ютуб-канал "iFL TV".
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Критика от Чисоры
Я считаю, что этот парень не умеет бить. У него просто нет удара. Усик только и делал, что избегал нашего боя. Я был очень разочарован. Это же профи-ринг, а не "любители"! Я навязывал бой, а он только убегал,
– заявил боксер из Великобритании.
Дерек откровенно признался, что Усик не может спугнуть соперников в хэвивейте. Чисора отметил сильную и слабую стороны украинца. По его мнению, Александру совсем не хватает мощности удара, они не поразили британца во время совместного поединка. Но в Усик хорошо двигается на ринге. Если соперники не будут готовы к скорости украинца, то их ждет жаркий вечер бокса.
Не мог британец спокойно завершить свое интервью и бросил в сторону украинца громкое заявление: "Усик – нытик, он слишком много жалуется. Александр жаловался на меня на украинском телевидении. Это же глупо".
Усик – Чисора: коротко о бое
- 31 октября боксеры вышли на ринг, чтобы определить победителя боя. Поединок выдался довольно сложным для обоих спортсменов. Поклонники бокса увидели настоящее шоу продолжительностью во все 12 раундов.
- Чисора и Усик по очереди выдавали хорошие удары, но оба оказались "крепкими орешками" в хевивейте. Пятый раунд оказался переломным для украинца. Усик занял центр ринга и выбрасывал мощные удары в корпус и лицо британца, которые в следующем раунде едва не отправили его в нокаут. Дерека спас лишь сигнал о завершении трехминутки.
- Предпоследний раунд также был за Усиком, который продолжил выбрасывать тяжелые "двойки". Чисора уже боксировал с опущенной головой и чудом не упал. Судьи единогласно отдали победу боксеру из Украины– 117:112, 115:113, 115:113. Эта победа стала для Александра 18-й подряд на профессиональном ринге.
- После поединка Усик должен провести бой с Энтони Джошуа – чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF. Усик – официальный претендент по линии WBO. Но сам британец предпочитает встретиться с земляком Тайсоном Фьюри. Поэтому судьба столкновения с украинцем пока неизвестна. Британская сторона попросила украинскую команду немного подождать с поединком.
- Кажется просьбы Энтони несколько ослабили категорическую позицию Александра относительно боя. Усик начал намекать, что вроде бы позволит провести бой где на ринге сойдутся двое боксеров из Великобритании. Сам 31-летний Джошуа не прочь побоксировать с боксером из Украины, но после стычки с Фьюри.
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