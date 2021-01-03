Усик – у топ-15 найкращих боксерів 2020 року, кривдник Ломаченка – другий
Український боксер Олександр Усик увійшов у топ-15 найкращих боксерів 2020-го року. Українець потрапив до трійки лідерів у всіх провідних рейтингах суперважкої ваги.
Олександр Усик посів 12 місце у списку найкращих боксерів 2020-го року за версією Givemesport. Рейтинг очолив чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі.
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- Тайсон Ф'юрі
- Теофімо Лопес
- Еррол Спенс
- Джервонта Девіс
- Ентоні Джошуа
- Сауль Альварес
- Іноуе Наоя
- Олександр Повєткін
- Роман Гонсалес
- Теренс Кроуфорд
- Джо Джойс
- Олександр Усик
У рейтингу WBA Усик підійнявся на другу сходинку. Перше місце продовжує утримувати Тревор Брайан. Третю позицію посів Деонтей Уайлдер.
В інших рейтингах Олександр продовжує займати місце у топ-3 (WBC – 2-е місце, IBF – 3-е місце, WBO – 1-е місце).
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