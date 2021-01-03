Варте уваги Усик – скиглій, він занадто багато скаржиться: Чісора вщент розкритикував бій з українцем

Другу сходинку обійняв абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес, який восени 2020-го року завдав поразки Василю Ломаченку. Трійку лідерів замкнув володар поясів WBC і IBF в напівсередній вазі Еррол Спенс

Якщо брати до уваги супертяжів, то Усика випередив не лише Ф'юрі. Вище українця розташувались Ентоні Джошуа, з яким боксер з України хоче провести бій, а також Олександр Повєткін та Джо Джойс.