Разновидность подготовки к реваншу: Усик сыграл в теннис перед боем из Джошуа – мощное видео

9 августа 2022 , 11:11
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Источник:

Sky Sports

Непобедимый Александр Усик готовится к реваншу из Энтони Джошуа, который состоится 20 августа. Подготовка украинца к поединку достаточно разноплановая.

Необычный теннис с партнерами по команде

Тренировки Александра Усика построены не только на спаррингах, ударах по груше, он добавляет к своей подготовке несколько разнообразия. Недавно он сыграл в теннис нестандартным по размеру мячом.

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Разновидность подготовки Усика к реваншу: смотрите видео

Усик – Джошуа: главное о реванше

  • Долгожданный поединок состоится 20 августа в Саудовской Аравии. Около 40 тысяч фанатов смогут увидеть бой вживую.
  • Боксеры будут бороться сразу за 3 чемпионских пояса – WBA, WBO и IBF. Их Александр отобрал в сентябре 2021 года, когда победил Энтони.
  • В промо реванше Усик – Джошуа показаны яркие фрагменты тренировочного процесса боксеров. Также во видео вошел небольшой момент с первого поединка между украинцем и британцем.
  • Александр сделал подарок своим землякам. Он за свои средства выкупил права на трансляцию реванша из Джошуа. Так что украинцы смогут бесплатно пересмотреть поединок.
  • К тому же главной целью для украинского чемпиона есть собрать как можно больше средств для Родины. Во время прямого эфира каждый желающий сможет с помощью QR-кода внести вклад в победу.
Автор: Дарина Жданович