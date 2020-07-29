Український боксер-важковаговик Олександр Усик влаштував запальні танці в яскравих боксерських трусах.

33-річний Усик відірвався під пісню російського хіп-хоп дуету Miyagi & Andy Panda "Ти мені даси слово". Відповідне відео він опублікував у Instagram.

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Усик в трусах з яскравим забарвленням і футболці з написом "Сімферополь" продемонстрував свою пластику. "Танці, вправи і очікування бою з Дереком", – написав боксер.

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