Усик: Хижняк раскачивается
Хижняк в 1/8 финала уверенно победил боксера из Японии Юито Мориваки. Усик заявил, что Хижняк провел великолепный поединок.
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Это был первый поединок Хижняка на Олимпиаде. Проходит адаптация, он раскачивается. Все замечательно. Теперь у нас есть победа в лице Александра, и мы все надеемся, что он и дальше в таком же духе будет продолжать выступать на Олимпиаде. Великолепный поединок, все круто,
– сказал Усик.
Главный тренер сборной Леонид Лоивский так прокомментировал выступление нашего боксера. Он увидел ошибки в действиях Александра.
"Сегодня Саша выполнил свою работу. Были ошибки, но будем их исправлять. "Сетка" во всех весовых категориях сложна: на Олимпийских играх нет слабых соперников. Его выступлением довольны. Будем готовиться к следующему поединку", – цитирует тренера НОК Украины.
- В четвертьфинале Олимпиады-2020 Хижняк будет боксировать с Эури Седено Мартинесом из Доминиканской Республики. Поединок запланирован на 1 августа.
- Заметим, что из мужской сборной Украины по боксу на Играх в Токио остался только Хижняк. Цотне Рогава, Ярослав Харциз и Николай Буценко потерпели поражения.
- При этом продолжает борьбу Анна Лысенко. В пятницу, 30 июля, она встретится в четвертьфинале с Бусенази Сюрменели из Турции.