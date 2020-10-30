Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев (50-2, 34 КО) уверен, что бой между Усиком и Чисорой вызовет большое восхищение со стороны любителей бокса. Россиянин перед поединком отдает победу техническим нокаутом украинскому боксеру.

Уже 31 октября болельщики смогут увидеть бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой, который состоится в Лондоне с пустыми трибунами. Российский боксер Николай Валуев рассказал о своих ожиданиях от боя и даже отдал победу боксеру из Украины, сообщает "Рейтинг Букмекеров".

Стоит прочитать: Все или ничего: анонс боя Александр Усик – Дерек Чисора

Победа техническим нокаутом

"Очень интересный бой. Это уже второй поединок в карьере Усика в супертяжелом весе. Дерек Чисора давно там прописался, он является натуральным супертяжеловесом", – сказал Валуев.

Экс-чемпион отметил, что у боксеров огромная разница в опыте. Также он выделил и длину рук, которая может помочь Усику получить желанный результат. Но россиянин рекомендует не списывать британца перед боем. Дерек не теряет надежды праздновать успех в поединке против Александра.

Это интересный поединок. Очень сложно предположить, как он закончится. Возможно, техническим нокаутом, потому что все-таки у Чисоры не железная челюсть, а арсенал и многогранность Усика, как на меня, позволят раскрыть не слишком сильную защиту Чисоры,

– заявил Валуев.

Сам Николай в конце раскрыл секрет, что будет болеть за Усика. Оба боксера в последний раз выходили на ринг еще в октябре прошлого года, поэтому преимущества в практике не будет ни у одного боксера.