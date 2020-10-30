Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Микола Валуєв (50-2, 34 КО) впевнений, що бій між Усиком та Чісорою викличе велике захоплення зі сторони любителів боксу. Росіянин перед поєдинком віддає перемогу технічним нокаутом українському боксеру.

Вже 31 жовтня вболівальники зможуть побачити бій між Олександром Усиком та Дереком Чісорою, який відбудеться у Лондоні за пустих трибун. Російський боксер Микола Валуєв розповів про свої очікування від бою та навіть віддав перемогу боксеру з України, повідомляє "Рейтинг Букмекерів".

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Перемога технічним нокаутом

"Дуже цікавий бій. Це вже другий поєдинок в кар'єрі Усика в суперважкій вазі. Дерек Чісора давно там прописався, він є натуральним суперважкоатлетом", – сказав Валуєв.

Ексчемпіон відзначив, що у боксерів величезна різниця в досвіді. Також він виділив і довжину рук, яка може допомогти Усику здобути омріяний результат. Але росіянин рекомендує не списувати британця перед боєм. Дерек не втрачає надії святкувати успіх у поєдинку проти Олександра.

Це цікавий поєдинок. Дуже складно припустити, як він закінчиться. Можливо, технічним нокаутом, тому що все-таки у Чісори не залізна щелепа, а арсенал і багатогранність Усика, як на мене, дозволять розкрити не надто сильний захист Чісори,

– заявив Валуєв.

Сам Микола вкінці розкрив секрет, що буде вболівати за Усика. Обидва боксери востаннє виходили на ринг ще у жовтні минулого року, тому переваги у практиці не буде в жодного боксера.