"Я думаю, что это будет другой бой"

35-летний украинский боксер заверил, что во втором поединке доминировать на ринге будет его земляк Александр Усик. Энтони Джошуа продержится шесть раундов, после чего просто устанет и будет терпеть мощные удары соперника.

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По мнению Тараса Шелестюка, британец наберет вес и попытается перебоксировать боксера из Украины. Однако на долго его не хватит. Шелестюк отметил уровень и технику бокса Усика. Александр пропускал удары Энтони, но как будто даже их не почувствовал: "Усик – очень хороший боксер, и он избегает проблем. В этом бою Александр пропустил несколько ударов, но люди говорят, что у него есть выдержка. Джошуа несколько раз поймал его хорошими ударами, но он как будто этого не почувствовал".

Я думаю, что это будет другой бой. Мне кажется, что Джошуа наберет вес и попытается нокаутировать Усика. Но Александр не даст ему возможности остановить себя в первых шести раундах, а потом Джошуа устанет, и Усик сможет бить его весь вечер,

– заявил Шелестюк.

Свой последний бой Тарас Шелестюк провел в январе 2020 года, в котором победил аргентинца Луиса Альберто Верона.