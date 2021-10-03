"Я думаю, що це буде інший бій"

35-річний український боксер запевнив, що у другому поєдинку домінувати на ринзі буде його земляк Олександр Усик. Ентоні Джошуа протримається шість раундів, після чого просто втомиться та буде терпіти потужні удари суперника.

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На думку Тараса Шелестюка, британець набере вагу та спробує перебоксувати боксера з України. Однак на довго його не вистачить. Шелестюк відзначив рівень та техніку боксу Усика. Олександр пропускав удари Ентоні, але наче навіть їх не відчув: "Усик – дуже хороший боксер, і він уникає проблем. У цьому бою Олександр пропустив кілька ударів, але люди кажуть, що у нього є витримка. Джошуа кілька разів спіймав його хорошими ударами, але він ніби цього не відчув".

Я думаю, що це буде інший бій. Мені здається, що Джошуа набере вагу і спробує нокаутувати Усика. Але Олександр не дасть йому можливості зупинити себе в перших шести раундах, а потім Джошуа втомиться, і Усик зможе бити його весь вечір,

– заявив Шелестюк.

Свій останній бій Тарас Шелестюк провів у січні 2020 року, у якому переміг аргентинця Луїса Альберто Верона.