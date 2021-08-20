Усик шокировал англичан своим видом перед боем с Джошуа: фото
Источник:инстаграм Александра Усика
34-летний украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) продолжает подготовку к поединку с 31-летним британским боксером Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе.
Английский таблоид The Sun написал отдельный материал о Усика, удивившись его внешнему виду. Журналисты отмечают внушительные габариты непобедимого крымчанина за месяц до его боя с Джошуа.
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Александр Усик находится в отличной форме, поделившись последними тренировочными фотографиями перед схваткой с Энтони Джошуа. Украинец набрал массу, готовясь к чемпионскому бою в следующем месяце. Некоторые критики называл Усика "слишком маленьким", чтобы стать чемпионом мира. Но, судя по его последним тренировочным фотографиям, Усик не должен бояться большой ночи под огнями стадиона "Тоттенхэм",
– говорится в материале.
Александр Усик перед боем с Энтони Джошуа / Фото: instagram.com/usykaa/
Усик – Джошуа: коротко о бое
- Боксеры долго не могли договориться о поединке. Официально стороны ударили по рукам 20 июля. Встреча состоится в Великобритании 25 сентября.
- Джошуа попытается защитить титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF.
- Для Усика это первый титульный бой в тяжелом весе. Интересно, что в случае поражения украинец не сможет вновь выйти на ринг против британца. В соглашении поединка предусмотрен реванш для Джошуа, а вот у Усика не будет второго шанса побить Джошуа.