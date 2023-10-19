Если он попал один раз, то можно дальше не бить, – Усик назвал фаворита боя Уайлдер – Джошуа

Боксерский мир все чаще обсуждает потенциальную битву двух элитных боксеров хевивейта между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером. Украинский чемпион поделился своими ожиданиями от боя.

Уже в ближайшую зиму Александр Усик должен провести бой за абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри. Сначала это сражение должно было состояться в рамках супервечера бокса, где кроме самого статусного боя, в ринг вышли бы еще одни элитные супертяжеловесы – Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа.

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Усик дал прогноз на бой Уайлдер – Джошуа

В результате супертурнир четырех сорвался. Несмотря на то, что в один день этого не произойдет, бой последних двух активно обсуждается. Он может состояться, но не раньше февраля-марта 2024 года. Украинский чемпион Александр Усик поделился мыслями на счет него и назвал своего фаворита потенциальной битвы.

Джошуа и Уайлдер? Это было бы очень крутое сражение между ними. У Деонтея такая особенность невероятная, что если он попал один раз, то можно дальше не бить. Я бы сказал 60 на 40 в пользу Уайлдера. Он бьет невероятно, а Джошуа может пропускать, он пропускает. Если Деонтей попал, то ты улетаешь,

– сказал Усик.

Отметим, что будущие участники боя за абсолютного чемпиона раньше выходили в ринг вместе с Джошуа и Уайлдером. Александр Усик дважды побеждал британского боксера, а Тайсон Фьюри провел сразу три боя с американцем – дважды триумфовал "Цыганский король", а еще однажды была зафиксирована ничья.