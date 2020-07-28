Український боксер Олександр Усик прокоментував бій проти британця Дерека Чісора. Українець заявив, що готовий провести поєдинок без глядачів, якщо вболівальникам заборонять відвідати бій.

Про це розповів Усик у інтерв'ю на своєму YouTube-каналі.

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Бій без фанатів

За його словами, він гадки немає, чи будуть присутніми глядачі на трибунах. Поєдинок хочуть провести з глядачами, тому що це буде цікавий бій.

Усик зазначив, що Дерек каже, що хоче, щоб люди побачили, що буде відбуватися на ринзі. В українця таке ж бажання.

Зараз у США та інших країнах проводять поєдинки без глядачів. З точки зору спортсмена, Олександр сказав, що вже дуже скучив та хоче боксувати.

Мені без різниці, з глядачами буде бій або без них, але, звичайно, з уболівальниками буде набагато крутіше, тому що це атмосфера, драйв,

– сказав Усик.

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