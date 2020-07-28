Усик розповів, чи погодиться на бій з Чісорою без глядачів
Український боксер Олександр Усик прокоментував бій проти британця Дерека Чісора. Українець заявив, що готовий провести поєдинок без глядачів, якщо вболівальникам заборонять відвідати бій.
Про це розповів Усик у інтерв'ю на своєму YouTube-каналі.
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Бій без фанатів
За його словами, він гадки немає, чи будуть присутніми глядачі на трибунах. Поєдинок хочуть провести з глядачами, тому що це буде цікавий бій.
Усик зазначив, що Дерек каже, що хоче, щоб люди побачили, що буде відбуватися на ринзі. В українця таке ж бажання.
Зараз у США та інших країнах проводять поєдинки без глядачів. З точки зору спортсмена, Олександр сказав, що вже дуже скучив та хоче боксувати.
Мені без різниці, з глядачами буде бій або без них, але, звичайно, з уболівальниками буде набагато крутіше, тому що це атмосфера, драйв,
– сказав Усик.
Усик – Чісора: головне
- Бій боксерів мав пройти 23 травня у Лондоні на арені O2. Та поєдинок перенесли через карантин.
- Наразі обидва боксери продовжують підтримувати форму.
- За попередньою інформацією, Усик та Чісора поб'ються у жовтні 2020 року.