Усик рассказал о "взрослых играх" с женой после долгой разлуки: видео
Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) признался, что после длительного отсутствия "играет" с женой во "взрослые игры".
Об этом он рассказал в интервью на своем ютуб-канале.
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На вопрос Владимира Кобелькова об этом, Усик сперва замялся, издав "Ух ты".
"После длительного лагеря мы вдвоем находимся. После того, как я приезжаю, в течение двух-трех недель, жена меня сопровождает куда бы я ни ехал. Говорит "Я соскучилась. Можно с тобой поеду?"– "Вообще замечательно". А вообще с Екатериной мы играем во взрослые игры", – с улыбкой отметил боксер.
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Украинец и британец провели на ринге все отведенные 12 раундов. Судьи отдали победу Александру Усику – 117:112, 115:113, 115:113.
После этого поединка следующим соперником должен стать Энтони Джошуа – чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF.
Усик – официальный претендент по линии WBO.
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