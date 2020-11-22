Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) зізнався, що після тривалої відсутності "грає" з дружиною у "дорослі ігри".

Про це він розповів в інтерв'ю на своєму ютуб-каналі.

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На запитання Володимира Кобелькова про це, Усик спершу зам'явся, видавши "Ух ти".

"Після тривалого табору ми вдвох перебуваємо. Після того, як я приїжджаю, протягом двох-трьох тижнів, дружина мене супроводжує куди б я не їхав. Каже "Я скучила. Можна з тобою поїду?" – "Взагалі чудово". А взагалі з Катериною ми граємо в дорослі ігри", – з усмішкою зазначив боксер.

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Українець та британець провели на ринзі всі відведені 12 раундів. Судді віддали перемогу Олександру Усику – 117:112, 115:113, 115:113.

Після цього поєдинку наступним суперником повинен стати Ентоні Джошуа – чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF.

Усик – офіційний претендент по лінії WBO.