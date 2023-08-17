Мотивация не в деньгах: Усик перед боем из Дюбуа рассказал о значении бокса в его жизни

Александр Усик продолжает свою подготовку к бою против Даниэля Дюбуа. В нем украинец будет защищать все свои титулы.

Фанаты бокса 26 августа будут следить за боем, который пройдет во Вроцлаве на стадионе "Tarczyński Arena". В Украине его будет транслировать медиасервис Megogo.

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Усик пригласил болельщиков на бой, опубликовав мотивационное видео

В преддверии боя против Даниэля Дюбуа, украинский чемпион обратился к фанатам бокса. Он выложил в соцсетях мотивирующее видео, где рассказал, что для него означает бокс, а также пригласил всех, у кого есть возможность, посетить мегафайт в Польше.

"В сердце каждого бойца огонь горит ярче славы и нрава. Для меня бокс – это больше, чем просто спорт – это мой кислород, моя страсть и моя цель. Руководствуюсь любовью и несгибаемыми связями с фанатами. Бокс дал мне идентичность, цель и вечную связь.

Присоединяйтесь ко мне 26 августа на Tarczyński Arena во Вроцлаве на наэлектризованную разборку с Даниэлем Дюбуа. Это больше, чем борьба – это столкновение духов, сущность внутри воинов. Приготовьтесь к незабываемой ночи", – написал Усик.

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