На стадионе "Tarczyński Arena" британский боксер попытается создать сенсацию и победить чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика. В преддверии боя Дюбуа пытается всем видом показать, что он уверен в своих силах.

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Дюбуа считает, что пришло его время

"Регулярный" чемпион WBA в супертяжелом дивизионе заявил, что готов удивить своего титулованного соперника. Несмотря на статус андердога, он считает, что находится в прекрасной форме и собирается доминировать в ринге.

Я боксер сверхтяжелого веса, а он крузер. Мне нужно это показать, быть агрессором на ринге. Мне 25 лет. Настало мое время. Я полностью настроен на победу. Я иду побеждать. Сейчас я во всеоружии, в боевом режиме. Будет еще несколько дней тренировок. Я постоянно уставший, но я должен пройти через это. Я отдохну, когда все сделаю. Когда ты становишься чемпионом, ты можешь отдыхать хоть всю оставшуюся жизнь,

– сказал Дюбуа.

Напомним, что во время взвешивания он не выглядел столь уверенным и дважды уступал в дуэли взглядов. Промоутер Александра Усика рассказывал, что впервые видел, чтобы у боксера трясся живот во время стандартной процедуры.

Справка. В бою Александра Усика против Даниэля Дюбуа на кону будут все чемпионские титулы украинца. В случае победы нашего боксера, Усик в следующем бою может встретиться с Филиппом Хрговичем. Хорват одолел Демси Маккина техническим нокаутом в 12 раунде и является обязательным претендентом на бой за титул IBF.