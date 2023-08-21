Думал освободить пояса: Усик рассказал о событиях первых дней полномасштабной войны

Ментальность всех украинцев изменилась 24 февраля 2022 года. Именно в этот день великий геополитик и его 140-миллионная страна совершили самую большую ошибку в своей жизни и решили с оружием в руках прийти на чужую землю.

Разумеется, такие события повлияли и на украинского боксера Александра Усика. Чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, IBO и IBF вспомнил первые ужасные дни большой войны.

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Мысли были совсем не о боксе

Александр рассказал, что все его мысли были о помощи родной стране и осознании, чем именно он может быть полезен больше всего. В то время титулованный боксер советовался с военными, что ему делать и размышлял над полноценной службой в армии.

"Я должен был 24 числа прилететь из Лондона, я был там по делам. Я приехал 25-го в 6 утра. Подъехал к воротам своего дома в 5.30-5.40. Вокруг летали вертолеты, из Киева много машин выезжало. Что я думал? Я сразу позвонил своим знакомым друзьям, военным, и сразу спросил, в какой военкомат ехать.

Каждый день, когда я просыпался, я каждому из своих друзей писал: "Как дела?" Иногда, когда два или три дня не получал ответа, начинал спрашивать у других, знают ли они, где тот, где тот. Единственное, что было – куда идти. В какой военкомат. Чтобы было понимание, что делать дальше", – вспомнил Усик.

Украинец понимал, что ему не до бокса и задумывался об отказе от чемпионских поясов. Однако разговоры с военными убедили его, что, занимаясь своей основной деятельностью, он будет наиболее эффективным.

Про бокс я на тот момент не то что не думал… Даже было мнение такое, чтобы освободить пояса, чтобы там дальше ребята за них боксировали, а у нас тут как все закончится, то вернуться и сказать: "Ну, вот такая ситуация, давайте какие-то варианты или еще что-нибудь". Но когда я пообщался с военными ребятами, которые были в госпитале, они говорят: "О чем ты думаешь? Почему ты не едешь тренироваться? У тебя реванш, нам нужна победа". И это было в каждой палате, в которую я входил. Ребята просили ехать готовиться и боксировать",

– сказал Усик.

Напомним, что Усик тогда прислушался к советам военных и 20 августа вышел в ринг, где одержал вторую победу над Энтони Джошуа.

Свой же следующий поединок украинец проведет уже 26 августа во Вроцлаве. Чемпионские пояса у Усика попытается забрать британец Даниэль Дюбуа, который, несмотря на статус андердога, серьезно настроен на поединок и позволяет себе дерзкие заявления в преддверии боя.