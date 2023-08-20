Меньше чем через неделю Александр Усик вернется на ринг. Украинца ждет защита чемпионского пояса WBA против англичанина Даниэля Дюбуа.

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Александр активно готовится к тяжелому поединку. Катмен Усика Рас Анбер раскрыл детали подготовки и спарринг-партнеров украинца.

Я понял, что каждый боец в истории бокса, особенно в новой современной эре, каждый боец в истории говорил перед поединком: "Тренировочный лагерь был отличным, отличным. У меня был отличный лагерь". А после боя вы слышите, что что-то пошло не так. Поэтому я начну с того, что скажу: "У Усика сейчас ужасный лагерь, а спарринг-партнеры бьют его. Не знаю, что он будет делать, когда выйдет в ринг против Дюбуа,

– заявил Анбер.

Бой Усика против Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве. Напомним, что последний раз украинец выходил на ринг год назад, когда второй раз одолел Энтони Джошуа.

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Тогда Усик защитил пояса WBA, WBO, IBF и Ring. Команда Александра пыталась договориться с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри по организации боя за звание абсолютного чемпиона мира. Впрочем, британец саботировал переговоры и встреча была отменена.

Напомним, что Усик выиграл все 20 поединков на профессиональном уровне. В свою очередь, Дюбуа имеет в своем активе такое же количество встреч, но с одним поражением.