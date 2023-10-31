Усик снова заговорил о президентстве: это единственная вещь, которая интересует чемпиона мира

Александр Усик ожидает объявления официальной даты против Тайсона Фьюри. В то же время украинский чемпион мира не забывает, что спортивная карьера не вечна.

Ранее украинский боксер заверил, что задумывается над окончанием карьеры и жизнью после бокса. Александр Усик уже неоднократно рассказывал о своих амбициозных послеспортивных планах на уровне главы страны.

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Усик: Все, что касается политики, это не для меня

Тем более что в украинском боксе уже есть примеры, когда боксер после окончания карьеры довольно успешно руководит столицей Украины. Речь идет о легендарном боксере, а с 2014-го мэре Киева Виталие Кличко.

Усик мыслит более глобально и задумывается о баллотировании в президенты. Правда, переплюнуть Владимира Зеленского любому преемнику будет крайне сложно. Нынешний глава Украины стал настоящим примером мужества и патриотизма для всего цивилизованного мира.

В каком-то смысле я уже лидер, но все, что касается политики, это не для меня. Единственное, что интересно мне, это президентство,

– заявил Усик.

Что касается Усика, то Александр, являющийся послом платформы UNITED24, ожидает официальной даты боя за абсолют. В СМИ называли 23 декабря 2023, как дату поединка Усика против Тайсона Фьюри. Но теперь начали поговаривать о травме "Цыганского короля", полученной в выставочном бою против Фрэнсиса Нганну, где победил бывшего чемпиона UFC

Отметим, что этот поединок вживую пересмотрел украинский боксер, а после оглашения результатов вышел на ринг, где провел дуэль взглядов и опрокинулся несколькими словами из Фьюри. Интересно, что сразу после встречи именно Тайсон заговорил о бое и его проведение в декабре еще в 2023 году.

Не исключено, что встреча за все пояса в хевивейте состоится в начале 2024-го.