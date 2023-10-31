Вже раніше український боксер запевнив, що задумується над закінченням кар'єри та життям після боксу. Олександр Усик вже неодноразово розповідав про свої амбітні післяспортивні плани на рівні очільника країни.

Варте уваги "Що ми можемо зробити": промоутер Усика заговорив про перенесення бою через травму Ф'юрі

Усик: Все, що стосується політики, це не для мене

Тим паче, що в українському боксі вже є приклади, коли боксер після закінчення кар'єри доволі успішно керує столицею України. Мова йде про легендарного боксера, а із 2014-го мера Києва Віталія Кличка.

Усик мислить більш глобально та задумується над балотуванням у президенти. Щоправда, переплюнути Володимира Зеленського будь-якому його наступнику буде вкрай складно. Нинішній очільник України став справжнім прикладом мужності та патріотизму для усього цивілізованого світу.

В якомусь сенсі я вже лідер, але все, що стосується політики, це не для мене. Єдина річ, яка цікава мені, це президентство,

– заявив Усик.

Щодо Усика, то Олександр, який є амбасадором платформи UNITED24, очікує офіційної дати бою за абсолют. У ЗМІ називали 23 грудня 2023 року, як дату поєдинку Усика проти Тайсона Ф'юрі. Але тепер почали поговорювати про травму "Циганського короля", яку він отримав у виставковому бою проти Френсіса Нганну, де переміг колишнього чемпіона UFC.

Відзначимо, що цей поєдинок наживо переглянув український боксер, а після оголошення результатів вийшов на ринг, де провів дуель поглядів та перекинувся декількома словами із Ф'юрі. Цікаво, що одразу після зустрічі саме Тайсон заговорив про бій та його проведення у грудні ще 2023-го року.

Не виключено, що зустріч за усі пояси у хевівейті відбудеться на початку 2024-го.