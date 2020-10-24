Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) признался, что ему приятно сравнение с легендами хевивейта, Виталием и Владимиром Кличко.

Он отметил их вклад в повышение узнаваемости Украины в мире и признался, что ему приятно продолжать их дело. Александр также в шутливой форме заявил, что смог бы победить обоих братьев на ринге. Его слова цитирует Xsport.

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Нет. Никак не раздражает. Эти ребята очень сильно, капец как сильно нашу страну прославили за океаном. Братья Кличко, Шевченко – за счет спортсменов начали узнавать страну. А не за счет других.

Мне симпатизирует то, что я, можно так сказать, эстафету от них перенял. Побил бы обоих. С двух рук нет. Мне кажется, по очереди они должны были бы выходить. Нет, пусть лучше вдвоем выходят, они бы мешали друг другу. Виталий, Владимир, извините", – сказал Усик.

Усик 31 октября проведет бой

Уже в субботу, 31-го октября, Александр Усик выйдет на ринг против британского боксера Дерека Чисоры.

Бой Усик – Чисора состоится в Лондоне. В Украине противостояние будет показано на платформе Megogo по системе Pay-per-view (плата за трансляцию).

Для украинского боксера это второй бой в супертяжелом весе.