Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) зізнався, що йому приємно порівняння з легендами хевівейта, Віталієм та Володимиром Кличками.

Він зазначив їхній внесок у підвищення впізнаваності України в усьому світі і зізнався, що йому приємно продовжувати їх справу. Олександр також в жартівливій формі заявив, що зміг би перемогти обох братів на рингу. Його слова цитує Xsport.

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Ні. Ніяк не дратує. Ці хлопці дуже сильно, капець як сильно нашу країну прославили за океаном. Брати Клички, Шевченко – за рахунок спортсменів почали впізнавати країну. А не за рахунок інших.

Мені симпатизує те, що я, можна так сказати, естафету від них перейняв. Побив би обох. З двох рук ні. Мені здається, по черзі вони повинні були б виходити. Ні, нехай краще удвох виходять, вони б заважали один одному. Віталій, Володимир, вибачте", – сказав Усик.

Усик 31 жовтня проведе бій

Уже в суботу, 31-го жовтня, Олександр Усик вийде в ринг проти британського боксера Дерека Чісори.

Бій Усик – Чісора відбудеться у Лондоні. В Україні протистояння буде показане на платформі Megogo за системою Pay-per-view (плата за трансляцію).

Для українського боксера це другий бій у суперважкій вазі.