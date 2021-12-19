Кличко вступился за Усика

Виталий Кличко считает, что у Усика проукраинская позиция. Он это демонстрирует каждый раз после своего поединка, утверждает мэр Киева.

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Знаю, что он проукраинец. Он всегда поднимает украинский флаг. Усик всегда представляет Украину, несмотря на то, что Крым сейчас оккупирован,

– заявил Кличко.

Он подчеркнул, что непобедимый украинский боксер всегда отмечает свое происхождение.

"Он всегда отмечает – я крымчанин, Крым – это Украина, я люблю Украину, я украинец. Возможно, кому-то не нравятся взгляды. Возможно, с политической точки зрения он делает…", – сказал мэр столицы.

Журналистка отметила, что Усика называют "ватником" из-за Русской православной церкви. Однако Кличко не видит в этом ничего плохого. Он добавил, что своих детей крестил в Лавре.

Русская православная церковь? Я своих детей тоже крестил в Лавре. Сейчас меня можно разрисовать, как ватника. Так получилось, но ценности остаются четкими. Украина – независимое государство,

– отметил Владимир Кличко.