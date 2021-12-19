Кличко заступився за Усика

Віталій Кличко вважає, що Усик має проукраїнську позицію. Він це демонструє кожного разу після свого поєдинку, стверджує мер Києва.

Читайте також Не те, що ті два гопники московські, – Козловський скандально привітав Берінчика з перемогою

Знаю, що він проукраїнець. Він завжди підіймає український прапор. Усик завжди представляє Україну, попри те, що Крим зараз окупований,

– заявив Кличко.

Він наголосив, що непереможний український боксер завжди наголошує про своє походження.

"Він завжди наголошує – я кримчанин, Крим – це Україна, я люблю Україну, я українець. Можливо, комусь не подобаються погляди. Можливо, з політичного погляду він робить…", – сказав мер столиці.

Журналістка зазначила, що Усика називають "ватником" через Російську православну церкву. Проте Кличко не бачить у цьому щось негативне. Він додав, що своїх дітей хрестив у Лаврі.

Російська православна церква? Я дітей своїх теж хрестив у Лаврі. Зараз мене можна розмалювати, як ватника. Так вийшло, але цінності залишаються чіткими. Україна – незалежна держава,

– зазначив Володимир Кличко.