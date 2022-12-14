"Не хочется, чтобы тебя мутузили": Усик рассказал, станет ли бой против Фьюри последним

Украинский боксер Александр Усик настроен стать королем хевивейта, забрав пояс WBC у Тайсона Фьюри. Однако, этот выдающийся поединок может быть последним в карьере нашего чемпиона.

До конца этого года должна быть определена дата поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Эта битва может стать финальной в карьере украинского боксера.

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Усик: Дети растут без меня

Александр Усик планирует больше внимания уделять воспитанию своих детей, поскольку тренировочные лагеря отнимают много времени.

"Я думаю о том, что хочу отдавать время для воспитания своих детей, возить ребят на тренировки, быть с ними на тренировках, забирать с тренировок, общаться с ними, возить их в школу, помогать им в становлении.

Они как раз начинают свой путь, 8-10 лет ребятам. С дочкой я по-другому себя веду. Но мне не хочется ехать и по полгода где-нибудь находиться. Сейчас, когда последний лагерь был таким длинным, я уже больше думал о том, что пацаны растут, а меня нет. По телефону, через видеосвязь ты не можешь дать то, что ты должен дать", – отметил Усик.

Не хочется, чтобы тебя мутузили потом

Кроме того, обладатель чемпионских поясов WBA Super, IBF, WBO и IBO предпочитает пойти на пике карьеры, чем оставаться посмешищем болельщиков.

"Конечно, всему есть какая-то конечная точка. В карьере спортсмена она тоже есть. Я об этом задумываюсь. Реально задумываюсь."

Я хочу еще жить после этого. И не ходить трястись или записывать, что у меня завтра. Надо смотреть реально. Я вижу, что не такой старый, мне 35 лет, но я вижу, что ресурс заканчивается. Не хочется, чтобы тебя мутузили потом", – сказал Александр.

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