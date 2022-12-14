До кінця цього року має бути визначена дата поєдинку за звання абсолютного чемпіону світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Цей бій може стати фінальним у кар'єрі українського боксера.

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Усик: Діти ростуть без мене

Олександр Усик планує більше уваги приділяти вихованню своїх дітей, оскільки тренувальні табори забирають багато часу.

"Я думаю про те, що хочу віддавати час для виховання своїх дітей, возити хлопців на тренування, бути з ними на тренуваннях, забирати з тренувань, спілкуватись з ними, возити їх у школу, допомагати їм у становленні.

Вони як раз починають свій шлях, 8-10 років хлопцям. З донею я по-іншому себе веду. Але мені не хочеться їхати і по пів року десь знаходитись. Зараз, коли останній табір був такий довгий, я вже більше думав про те, що пацани ростуть, а мене нема. Через телефон, через відеозв'язок ти не можеш дати те, що ти повинен дати", – зазначив Усик.

Не хочеться, щоб тебе мутузили потім

Крім того, володар чемпіонських поясів WBA Super, IBF, WBO та IBO вважає за краще піти на піку кар'єри, ніж залишатися посміховиськом уболівальників.

"Звичайно, що всьому є якась кінцева точка. У кар'єрі спортсмена вона також є. Я про це задумуюсь. Реально задумуюсь.

Я хочу ще жити після цього. І не ходити труситися чи записувати, що в мене завтра. Треба на все дивитись реально. Я бачу, що не такий старий, мені 35 років, але я бачу, що є ресурс, який закінчується. Не хочеться, щоб тебе мутузили потім", – сказав Олександр.

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