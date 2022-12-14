Артур Бетербиев хочет подраться против Александра Усика. Хотя сначала российский боксер, выступающий под флагом Канады, лишь заявил, что может ударить украинца по приколу, имитируя движение плечом.

Следует узнать Абсолют из Фьюри может снова отложиться: WBA назначила Усику обязательного претендента

Бетербиев: Я очень рад, если это сражение пройдет в профессионалах

Боксер из России, являющийся ярым сторонником одного из предводителей террористов Рамзана Кадырова, предложил свою помощь Тайсон Фьюри в подготовке к бою с Усиком. Бетербиев готов присоединиться к тренировочному лагерю "Цыганского короля", если это будет нужно британцу.

Бетербиев даже заявил, что может научить чему-то Усику. Очень смелое заявление от россиянина.

Я очень рад, если это сражение пройдет в профессионалах. Уверен, что могу дать Усику хорошее сражение. Не хочу говорить, что обязательно изобью его, даже если это так, говорить не хочу. Могу его научить некоторым вещам,

– сказал россиянин.

Отметим, что Усик и Бетербиев встречались трижды на одном ринге в любителях. В пассиве Усика есть одно поражение от Бетербиева. Единственное фиаско украинца было еще в далеком 2007-м. После этого Александр дважды побеждал российского боксера – на чемпионате мира-2011 в Баку и Олимпийских играх-2012 в Лондоне.

К слову. 28 января на арене OVO Arena Wembley в Лондоне Бетербиев проведет бой против Энтони Ярда . В андекарде свой поединок проведет украинец Артём Далакян. Его соперником будет боксер из Коста-Рики Дэвид Хименес.

В 2023 году Усик должен сразиться за абсолют против Фьюри, но препятствием может стать решение WBA. Ассоциация назначила Александру обязательного соперника в защиту пояса WBA. Им стал Даниаль Дюбуа.